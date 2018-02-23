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Работа месторождения Эль-Филь в Ливии остановлена из-за вооруженных группировок


 

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Ливийское месторождение Эль-Филь (El Feel, Elephant) остановило работу в пятницу утром из-за присутствия вооруженных группировок на его территории, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник.

До закрытия на месторождении добывалось 70 тысяч баррелей нефти в день. При этом его производственная мощность составляет 90 тысяч баррелей в день.

По данным источников, в четверг часть персонала с месторождения была эвакуирована после того, как охранники месторождения вышли с протестом о повышении заработных плат, сообщало агентство днем ранее.

Оператором Эль-Филь является компания Mellitah, - совместное предприятие национальной нефтяной компании (National Oil Corp., NOC) и итальянской Eni. Работа на месторождении останавливалась ранее в апреле 2015 года, также из-за действий охранников.

Изначально Ливия, как и Нигерия, не несла обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, поскольку нефтяная промышленность этих стран сильно пострадала от действий вооруженных группировок.

Согласно февральскому докладу ОПЕК, добыча нефти в Ливии в январе выросла на 21 тысячу баррелей в сутки с уровня декабря, до 978 тысяч баррелей в сутки. В ноябре Ливия и Нигерия, пообещали, что в 2018 году их добыча не будет превышать максимумы 2017 года - около 1 миллиона баррелей в сутки для Ливии и около 1,8 миллиона баррелей для Нигерии.

 

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