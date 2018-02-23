Продление ограничений ЕС против Минска не отвечает духу партнерских отношений – МИД РБ

МИНСК, 23 фев /ПРАЙМ/. Решение о продлении Евросоюзом ограничительных мер в отношении Минска не отвечает духу партнерских отношений, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Ранее Евросоюз принял решение продлить до 28 февраля 2019 года действие оружейного эмбарго против Белоруссии и индивидуальных санкций в отношении четырех человек.

"Санкции с самого начала носили необоснованный характер. Мы в принципе выступаем против использования односторонних санкционных методов в международных отношениях. Продление ограничительных мер не отвечает духу нормальных партнерских отношений между Белоруссией и ЕС", - отметил Мирончик в комментарии РИА Новости.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что "из-под действия оружейного эмбарго ЕС выведены некоторые виды спортивного оружия".

"Подтверждаем нацеленность Белоруссии на развитие прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества с ЕС без каких-либо санкций и политических ограничений", - подчеркнул Мирончик.