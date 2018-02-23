Президент Литвы в Брюсселе добивается гарантий получения финансовой помощи ЕС

ВИЛЬНЮС, 23 фев /ПРАЙМ/. Президент Литвы Даля Грибаускайте в рамках неформального заседания Европейского совета в Брюсселе представила главам государств и правительств стран – членов ЕС основные потребности Литвы в финансировании, сообщает в пятницу пресс-служба президентского дворца.

"Многолетний бюджет ЕС – это инструмент создания благополучия, безопасности и будущего сообщества. Одна из главных целей Литвы – добиться, чтобы при распределении нового семилетнего бюджета прямые выплаты земледельцам максимально приблизились к суммам, выплачиваемым фермерам стран – старожилов ЕС. Только так можно создать равные конкурентные условия для всех земледельцев Евросоюза", - цитирует Грибаускайте пресс-служба.

Отмечается, что невзирая на то, что уровень развития Литвы приближается к среднему показателю по ЕС, разрыв в уровне благосостояния между странами-членами сохраняется. "Поэтому важно, чтобы на выравнивание уровней был выделен достаточный объем средств, которые и дальше будут направляться на обеспечение ускоренного развития Литвы", - отмечает ведомство.

По его данным, финансирование ЕС необходимо Литве для реализации стратегических проектов: синхронизации электросетей, соединения газотранспортных систем, транспортного коридора Rail Baltica.

"Игналинской АЭС также необходима дальнейшая финансовая помощь ЕС. Обязательство ЕС финансировать вывод из эксплуатации Игналинской АЭС закреплено и в договоре о вступлении Литвы в Евросоюз", – говорится в сообщении.