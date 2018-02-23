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США проводят тесные дискуссии с РФ по выполнению санкций против КНДР - администрация США


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 23 фев /ПРАЙМ/. США проводят тесные дискуссии с РФ по выполнению санкций против КНДР, идет обмен информацией, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, у США "были очень тесные дискуссии с российским правительством о санкциях, применении санкций и внесении в санкционный список российских юрлиц".

"Конечно, они не рады, когда мы вносим в санкционный список их юрлица, но они понимают, что мы очень серьезно настроены на выполнение санкций и на перекрывание доступа к нашей финансовой системе для тех компаний или юрлиц, которые, как мы выясняем, нарушают санкции. Я считаю, что это идущий процесс, как и со всеми другими нашими мировыми партнерами. Мы пытаемся обмениваться информацией с ними и чтобы они рассмотрели всю ту деятельность, которую мы обнаружили. Но в конце концов нам нужно защищать свою финансовую систему, и я думаю, они это понимают", - подчеркнул чиновник.

Ранее президента США Дональда Трампа заявил, что США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР, он включает 56 судов и компаний. По словам американских чиновников, это является самыми масштабными санкциями против КНДР.

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