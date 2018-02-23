Новые санкции по КНДР не содержат российских юрлиц - администрация США

ВАШИНГТОН, 23 фев /ПРАЙМ/. Новые масштабные санкции по КНДР не содержат российских юридических лиц, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"В этом конкретном санкционном списке у нас нет российских юрлиц", - сообщил американский чиновник, добавив, что в прошлых санкционных списках они были.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР, он включает 56 судов и компаний. По словам американских чиновников, эти санкции являются самыми масштабными против КНДР.