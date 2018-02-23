Давление на КНДР по мере выполнения санкций будет только расти - администрация США

ВАШИНГТОН, 23 фев /ПРАЙМ/. Давление на КНДР по мере выполнения санкций будет только расти, эффект уже есть, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Мы видим, что давление уже укрепляется, и оно только будет возрастать по мере выполнения санкций, по мере перекрытия всего дохода такого рода сделкам", - сообщил американский чиновник.

По его словам, США видят, что "есть некоторый эффект" от введенных санкций. "И мы привержены тому, чтобы этот эффект был еще сильнее", - добавил представитель администрации США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР, он включает 56 судов и компаний. По словам американских чиновников, эти санкции являются самыми масштабными против КНДР.