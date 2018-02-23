США продолжат вводить санкции против КНДР до полной денуклеаризации – Белый дом

ВАШИНГТОН, 23 фев /ПРАЙМ/. Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении Северной Кореи, несмотря на то, что уже анонсировали самый крупный пакет санкций против Пхеньяна, заявила журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Эти действия крупнейшие, но не последние. Мы продолжим наши активные усилия, в том числе и с нашими партнерами. Эта администрация взяла на себя обязательства по полной денуклеаризации Северной Кореи", - сказала она.

Ранее в ходе того же брифинга она заявила, что США вводят санкции в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, санкции коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица.