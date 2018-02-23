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США работает с партнерами по их санкциями в отношении КНДР - администрация США


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 23 фев /ПРАЙМ/. Соединенные Штаты активно работают с союзниками и партнерами по всему миру по введением и усилением их национальных санкций против Пхеньяна, заявила журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Мы так же работаем с нашими партнерами по всему миру в части введения санкций против Северной Кореи с их стороны", - сказала она.

Ранее в ходе того же брифинга она заявила, что США вводят санкции в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, санкции коснуться 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица.

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