Минфин США работает с ФБР над санкциями против граждан РФ - министр

ВАШИНГТОН, 23 фев /ПРАЙМ/. Минфин США активно работает с ФБР над новыми санкциями против российских граждан, заявил журналистам в Белом доме глава американского Минфина Стивен Мнучин.

"Мы смотрим на вмешательство в выборы. Мы тесно работаем с ФБР, и они дают нам информацию по последним претензиям. И, если это будет необходимо, мы рассмотрим информацию по частным лицам, которая у них есть", - сказал он журналистам.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Госдеп может рассмотреть возможность введения санкций против 13-ти россиян, попавших в так называемый "список Мюллера".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".