Глава Евросовета обсудит Brexit с премьером Великобритании 1 марта в Лондоне

БРЮССЕЛЬ, 23 фев /ПРАЙМ/, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск обсудит Brexit с премьером Великобритании Терезой Мэй 1 марта в Лондоне, говорится в расписании Туска.

"Четверг, 1 марта 2018 года, Лондон, 12.30 по местному времени. Встреча с премьер-министром Терезой Мэй", - говорится в документе.

В сообщении Twitter Пребена Ааманна, пресс-секретаря Туска уточняется, что на встрече речь пойдет о Brexit.

Официально от имени остающихся в Евросоюзе стран переговоры с Великобританией об условиях "развода" ведет член Еврокомиссии Мишель Барнье.