FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Минск предлагает РФ совместный проект в области производства и переработки льна


МИНСК, 23 фев /ПРАЙМ/. Белорусские парламентарии обсудили с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой возможности реализации новых белорусско-российских совместных проектов, в частности, в области производства и переработки льна, сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

"Члены президиума Совета республики Национального собрания… встретились с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Стороны обсудили возможности реализации новых белорусско-российских совместных проектов", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается там, белорусская сторона предлагает российским коллегам совместный проект в области производства и переработки льна. Речь идет о создании льняного кластера, в который мог бы войти Оршанский льнокомбинат, пояснили в пресс-службе.

По ее информации, участники встречи рассмотрели ход подготовки V Форума регионов Белоруссии и России, который пройдет в Могилевской области в сентябре текущего года, а также тематику секционных заседаний форума и их наполнение. Планируется, что секции охватят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Среди них — экономическая безопасность, аграрная политика, унификация и гармонизация национальных законодательств, молодежная политика, цифровая экономика.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ