Минск предлагает РФ совместный проект в области производства и переработки льна

МИНСК, 23 фев /ПРАЙМ/. Белорусские парламентарии обсудили с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой возможности реализации новых белорусско-российских совместных проектов, в частности, в области производства и переработки льна, сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

"Члены президиума Совета республики Национального собрания… встретились с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Стороны обсудили возможности реализации новых белорусско-российских совместных проектов", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается там, белорусская сторона предлагает российским коллегам совместный проект в области производства и переработки льна. Речь идет о создании льняного кластера, в который мог бы войти Оршанский льнокомбинат, пояснили в пресс-службе.

По ее информации, участники встречи рассмотрели ход подготовки V Форума регионов Белоруссии и России, который пройдет в Могилевской области в сентябре текущего года, а также тематику секционных заседаний форума и их наполнение. Планируется, что секции охватят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Среди них — экономическая безопасность, аграрная политика, унификация и гармонизация национальных законодательств, молодежная политика, цифровая экономика.