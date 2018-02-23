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США готовы присоединиться к ТТП на лучших условиях, но их не предлагают - Трамп


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 23 фев /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что США были готовы остаться в ТПП на лучших условиях, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тёрнбуллом.

"ТТП было ужасно для Соединенных Штатов, оно стоило нам огромного количества рабочих мест… Есть возможность, что мы присоединимся, но они нам не предлагают нам лучший вариант", - сказал Трамп.

Он добавил, что "Австралия заинтересована" в участии США в соглашении.

Президент США заявил вместе с тем, что предпочитает "двусторонние договоренности, а не многосторонние". Он пояснил, что из двусторонних отношений легче выходит и их проще менять их, если появляется необходимость.

В январе 2017 года Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP) было заключено в октябре 2015 года. В рамках ТТП планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участниками соглашения стали 12 стран. Из всех латиноамериканских стран соглашение было подписано тремя — Мексикой, Перу и Чили. Колумбия заявляла о своей заинтересованности присоединиться.

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