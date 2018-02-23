Вернувшийся бизнесмен из списка Титова обещал быть на допросах – омбудсмен по арестованным

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев /ПРАЙМ/, Иван Капустин. Вернувшийся в Россию ростовский бизнесмен Андрей Каковкин обещал являться на все допросы по своему уголовному делу, сообщил РИА Новости федеральный омбудсмен по защите прав арестованных предпринимателей Александр Хуруджи.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. 23 февраля Титов написал, что Каковкин стал первым бизнесменом из его "лондонского списка", который вернулся в Россию.

"После прибытия в Ростов Каковкина отвезли в отдел полиции №3 в Кировском районе, мы донесли свою позицию до правоохранителей, что данный спор относится к предпринимательской деятельности. После долгих раздумий полиция приняла решение отпустить его под обязательство явки на допрос", - сказал Хуруджи.

"Каковкина не стали ограничивать в перемещениях, он обещал вести себя примерно, являться на все допросы и следственные мероприятия", - продолжил он и добавил, что сейчас предприниматель находится в кругу семьи.

ДЕЛО КАКОВКИНА

Каковкин находился в федеральном розыске. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Второй фигурант этого дела уже осужден и отбывает наказание. Расследование по уголовному делу было прекращено, но возобновилось после прибытия бизнесмена в Россию.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, Каковкин и Александр Баскаков, по версии следствия, незаконно похитили со счета чужой компании 10 миллионов рублей. По словам Титова, на средства Каковкина в день подачи заявления истцом был наложен арест, поэтому вернуть 10 миллионов добровольно он не имел возможности.

Как следует из информации в картотеке арбитражного суда Ростовской области, ООО "Дитис" в сентябре 2015 года подало иск к ООО "Торговый дом "Гриф" и к учредителю компании "Дитис" Баскакову как раз на 10 миллионов рублей. Исковое заявление было возвращено истцу, который не устранил в необходимый срок замечания судьи по своему иску.

По информации из картотеки Кировского районного суда Ростова-на-Дону, Баскаков в марте 2017 года был осужден на шесть лет колонии строгого режима со штрафом в 150 тысяч рублей. По информации из открытых источников, Каковкин был учредителем ООО "Гриф" (оптовая торговля топливом), ООО "Авангард Финанс" (предоставление займов) и ООО "Торговый Дом "Гриф" (оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами).