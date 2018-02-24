Повышение S&P рейтинга РФ вызовет рост инвестиционного кредитования - Минэкономразвития

МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Повышение агентством S&P рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала, что открывает дорогу росту инвестиционного кредитования и долгового финансирования инфраструктуры, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Международное рейтинговое агентство S&P в субботу повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный. В то же время Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от "большой тройки" рейтинговых агентств.

"Повышение рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала и устойчивому нахождению уровня доходностей на рынке ОФЗ ниже 7% по долгосрочным бумагам. Это открывает дорогу росту инвестиционного кредитования и расширяет возможности долгового финансирования инфраструктуры", - считает Орешкин.