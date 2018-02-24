FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Кабмин РФ одобрил соглашение с Монголией о ж/д транзитных перевозках


МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило соглашение между Россией и Монголией об условиях транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в субботу.

"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Монголии об условиях транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом ", - говорится в документе.

Отмечается, что целью соглашения является создание условий для перевозок железнодорожным транспортом внешнеторговых грузов по территориям России и Монголии в третьи страны.

Как следует из документа, соглашение предусматривает гибкую тарифную политику в отношении транзитных перевозок грузов, обеспечение конкурентоспособности тарифов на них по сравнению с альтернативными направлениями на долгосрочной основе, создание условий для облегчения процедур пересечения государственной границы для грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. Также соглашение предполагает обеспечение сбалансированности темпов роста объёмов перевозок и развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, создание условий для беспрепятственного выхода к морю для экспортёров Монголии.

Добавляется, что подписание соглашения будет способствовать упрощению формальностей, связанных с перевозками железнодорожным транспортом по территориям России и Монголии.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ