Аналитик: Повышение рейтинга России от S&P обеспечит приток капитала на фондовый рынок

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Повышение рейтинга России до инвестиционного агентством Standard & Poor's обеспечит приток капитала на фондовый рынок РФ и будет способствовать укреплению рубля, однако рост может быть ограниченным, считает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в субботу повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный. При этом агентство Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом.

"Что касается реакции рынков облигаций и акций, а также рубля, то, безусловно, эта новость, на стабильном внешнем фоне, станет поводом к их росту. Этому способствует ожидание притока капитала в страну от фондов, которые ориентируются на рейтинги S&P. При этом основной приток может быть направлен в российские облигации", - сказал Зварич РИА Новости.

В то же время он отмечает, что рост может быть не таким большим, как ожидают многие. Дело в том, что часть игроков уже закладывало повышение рейтинга, что сказалось на динамике наших активов в последние сессии, поясняет аналитик. В результате приток новых средств может столкнуться в фиксацией прибыли, что сдержит рост российских активов, добавляет эксперт.

"Безусловно, повышение рейтинга является позитивным фактором и отражает изменения в российской экономике, прошедшие в последние два года. Так можно говорить о росте устойчивости к внешним шокам, возобновлении роста ВВП, улучшении ситуации с бюджетом и существенном снижении инфляции", - резюмирует Зварич.