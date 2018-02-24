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Эксперт: Решение S&P поможет ускорить рост экономики России


МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Решение агентства Standard & Poor's повысить суверенный рейтинг России поможет привлечь капитал, что в свою очередь, ускорит рост экономики, сообщила РИА Новости председатель совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова.

S&P в субботу повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный. В то же время Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от "большой тройки" рейтинговых агентств. По версии Moody's, он находится на спекулятивном уровне "Ва1" с позитивным прогнозом.

"Повышение агентством S&P рейтинга России до инвестиционного уровня является следствием стабилизации экономической ситуации в нашей стране. Несмотря на отмеченный многими экспертами небольшой спад в промышленности в четвертом квартале прошлого года, темпы прироста ВВП остались положительными благодаря повышению инвестиционной активности и потребления населения", - отметила Нестерова.

"Цены на нефть колеблются возле своих отметок без существенных изменений. Растет несырьевой неэнергетический экспорт", - продолжила она.

По ее словам, смягчение кредитно-денежной политики положительно сказывается на инвестиционной активности в стране. "Решение агентства вполне оправдано, и оно, несомненно, привлечет иностранных инвесторов. Будем надеяться, что приток капитала ускорит рост нашей экономики", - заключила Нестерова.

По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, решение S&P в перспективе нескольких месяцев способно добавить 0,2-0,3% к экономическому росту в РФ.

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