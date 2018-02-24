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Сенатор: Стабильность экономики привела к повышению рейтинга РФ до инвестиционного уровня


МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Российская экономика стабилизировалась впервые с 2014 года, прогнозы благоприятные, что делает ее привлекательной для инвестиций, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, комментируя повышение рейтинга РФ агентством S&P до инвестиционного уровня.

Международное рейтинговое агентство S&P в субботу повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный. В то же время Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от "большой тройки" рейтинговых агентств. По версии Moody's, он находится на спекулятивном уровне "Ва1" с позитивным прогнозом.

"Нынешнее состояние экономики РФ стало стабильным, пусть и не с очень высоким уровнем. Нет никаких факторов, которые предвещали бы ее падение", - сказал Калашников.

S&P и Moody's снизили рейтинг РФ до "мусорного" в 2014 году.

Сенатор отметил, что тогда спад был зафиксирован во всех областях российской экономики, а также началось серьёзное падение рубля. Прогнозы в этой сфере стали практически невозможными, напомнил он.

"Теперь спад прекратился, явно появился стабильный фон, что и делает экономику гораздо более предсказуемой и, тем самым, привлекательной для инвестиций", - сказал Калашников.

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