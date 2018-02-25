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Ялтинский форум должен стать мостом между РФ и Европой - австрийский политик


Мировая экономика

ВЕНА, 25 фев /ПРАЙМ/. Ялтинский международный экономический форум в 2018 году должен стать мостом между Россией и Европой, заявил бывший глава правительства австрийской федеральной земли Каринтия Герхард Дёрфлер.

В субботу в Вене состоялась презентация инвестиционного потенциала республики Крым и экономических возможностей предстоящего ЯМЭФ-2018, который пройдет 19-21 апреля.

"Я надеюсь, что этот форум станет мостом между Россией и Европой, и что Австрия станет этим маленьким мостом", - заявил Дёрфлер.

Он добавил, что при подготовке к форуму в Ялте представители Австрии постараются сделать все возможное, чтобы внести существенный вклад в развитие российского региона.

"Санкции надо оставить во вчерашнем дне, а после необходимо смотреть в будущее", - добавил политик.

Дёрфлер также отметил, что в 2018 году исполняется 50 лет с момента заключения контракта между Австрией и СССР о долгосрочных поставках газа в Европу. "Я надеюсь, что наш канцлер посетит Москву в ближайшее время, чтобы пригласить президента России Владимира Путина на празднование этого сотрудничества с Австрией", - подчеркнул Дёрфлер.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, Фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России.

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