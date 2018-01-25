Прощание с бывшим главным конструктором "АвтоВАЗа" Георгием Мирзоевым пройдет в Москве

САМАРА, 25 фев - ПРАЙМ. Прощание с Георгием Мирзоевым, который с 1976 по 1998 годы являлся главным конструктором автомобильного завода "АвтоВАЗ" AVAZ, пройдет в понедельник в городской больнице №36 в Москве, сообщил РИА Новости представитель "АвтоВАЗа".

Под руководством Мирзоева на "АвтоВАЗе" были созданы и пошли в серию автомобили ВАЗ-2121 Нива, ВАЗ-2105, ВАЗ-2108, ВАЗ-2110 и другие, стартовали проекты "Калина" и "Приора". Мирзоев скончался 23 февраля в больнице в Москве.

"Прощание пройдет в городской больнице №36. Компания традиционно оказывает помощь в организации всех процедур и выражает соболезнования родным и близким Георгия Мирзоева", - сказал собеседник агентства.