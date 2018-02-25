Судан намерен увеличить добычу золота в 2018 году до 120 т

ХАРТУМ, 25 фев - ПРАЙМ. Судан намерен увеличить добычу золота в 2018 году до 120 тонн, заявил в интервью РИА Новости министр минеральных ресурсов этой африканской страны Хашем Али Салем.

"В 2017 году мы произвели 107 тонн золота. В 2018 году мы ожидаем, что производство возрастет до 120 тонн", - сказал он. Таким образом, рост может составить 12%.

Суданский министр подчеркнул, что рост производства драгоценного металла уже позитивно сказывается не только на резервах Центробанка Судана, но и на экономической ситуации в целом. "Особенно сильный социальный эффект в провинциях Северная, Нил и Красное море, где произошел экономический скачек, растут экономические возможности жителей эти трех регионов", - сказал министр.

Про его словам, в случае экспорта порядка 100 тонн золота Хартум может получить четыре миллиарда долларов.

При этом министр признал, что остаются такие проблемы как контрабанда золота за пределы страны. "Правительство разработало четкий план по предотвращению контрабанды золота", - сказал Али Салем. В частности, власти усилят контроль за работой на месторождениях и торговыми центрами, где сбывается золото.

Он также пояснил, что принятый недавно закон о монополии Центробанка на торговлю золотом обязывает местных производителей продавать 100% добытого металла. В то же время, иностранные компании, добывающие золото по концессии, по-прежнему могут экспортировать 70% и продавать Центробанку 30% в соответствии с подписанными ранее контрактами.