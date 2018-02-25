Продажи Samsung Galaxy S9 и S9+ начнутся в РФ 16 марта

БАРСЕЛОНА, 25 фев - ПРАЙМ. Продажи новых смартфонов Samsung - Galaxy S9 и S9+ - начнутся в России 16 марта, говорится в сообщении компании.

Презентация смартфонов состоялась в воскресенье в Барселоне. Новые флагманы представлены в трех цветах: черный бриллиант, титан и ультрафиолет. Цена на смартфоны Samsung Galaxy S9 в РФ составит 59,99 тысячи рублей, Galaxy S9+ - 66,99 тысячи рублей и Samsung Galaxy S9+ (256 Gb) – 74,99 тысячи рублей.

Предзаказ на устройства открылся 25 февраля через онлайн-магазин Samsung, фирменные магазины Samsung Electronics, а также салоны партнеров.

ФУНКЦИИ

Новинки поддерживают три способа биометрической аутентификации – по радужной оболочке глаза, отпечатку пальца или с помощью функции распознавания лиц. На Galaxy S9 и S9+ также стала доступна функция Dedicated Fingerprint, позволяющая использовать один отпечаток пальца для разблокировки смартфона, а другой - для доступа к защищенной папке.

Впервые компания встроила в в свои смартфоны приложение SmartThings, позволяющее при помощи смартфона управлять "подключенной" бытовой техникой и устройствами умного дома.

Камера нового флагмана обладает режимом сверхзамедленной съемки и объективом с двойной диафрагмой и функциями для съемки при низком освещении. Кроме того, пользователи могут создавать персонализированные селфимоджи.

Samsung также встроила интеллектуального помощника Bixby в камеру, который находя и распознавая объекты в реальном времени демонстрирует нужную информацию на экране поверх изображения объекта. Например, пользователи могут переводить иностранные тексты, узнавать полезную информацию о местности, совершать покупки в онлайн-магазинах и совершать подсчет калорий в реальном времени.