Шесть пассажирских поездов могут задержаться под Пермью из-за ЧП с товарняком

МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Движение шести пассажирских поездов может быть задержано из-за схода с рельсов 15 вагонов с алюминиевой рудой на Свердловской железной дороге в Пермском крае, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На станции Чайковская сошли с рельсов 15 вагонов с бокситом грузового поезда №2072. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к ликвидации последствий ЧП привлечены четыре аварийно-восстановительных поезда. Ближайший маршрут объезда находится в 150 км. Ожидается задержка не более чем на 2 часа шести пассажирских поездов.

Как сообщается на сайте Свердловской железной дороги, инцидент произошел в воскресенье в 19.08 (мск). В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет.