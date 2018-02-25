FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Шесть пассажирских поездов могут задержаться под Пермью из-за ЧП с товарняком


МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Движение шести пассажирских поездов может быть задержано из-за схода с рельсов 15 вагонов с алюминиевой рудой на Свердловской железной дороге в Пермском крае, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На станции Чайковская сошли с рельсов 15 вагонов с бокситом грузового поезда №2072. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к ликвидации последствий ЧП привлечены четыре аварийно-восстановительных поезда. Ближайший маршрут объезда находится в 150 км. Ожидается задержка не более чем на 2 часа шести пассажирских поездов.

Как сообщается на сайте Свердловской железной дороги, инцидент произошел в воскресенье в 19.08 (мск). В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ