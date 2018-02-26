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РФ с 26 февраля запрещает ввоз из Белоруссии молока и сливок для переработки


МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Россельхознадзор с 26 февраля вводит временные ограничения на ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых видов молочной продукции. В то же время запрет не коснется молока в потребительской упаковке.

Российская служба сообщила о введении ограничений в четверг, 22 февраля. Решение было принято по результатам совещания и обсуждения необходимости принять меры в связи с продолжающимся поступлением в РФ небезопасной белорусской молочной продукции. Запрет на импорт вводится до проведения переговоров с ветеринарной службой Белоруссии и урегулирования ситуации.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич в четверг заявил РИА Новости, что Минск удивлен решением Россельхознадзора и пытается выяснить его причины. По его словам, белорусские специалисты готовы к консультациям с российским ведомством и намерены 26 февраля выехать для этого в Москву. В Россельхознадзоре также заявили, что встреча с белорусскими коллегами по вопросам поставок молока может состояться на этой неделе.

Белоруссия - основной поставщик молочной продукции в Россию. По данным Национального союза производителей молока ("Союзмолока"), объем поставок этой продукции оценивается в 79% от общего объема. При этом доля Белоруссии в российском импорте молока и питьевых сливок достигает 92%, кисломолочной продукции - 94%, творога - 99%.

Россия и Белоруссия уже несколько лет ведут споры относительно поставок сельскохозяйственной продукции - в частности, молока, мяса, молочных и мясных продуктов. Россельхознадзор периодически вводит запреты на ввоз белорусских продуктов, обосновывая это проблемами с ее качеством. Кроме того, российские власти подозревают, что через эту страну в РФ идут поставки санкционной продукции.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в феврале 2017 года заявлял, что Белоруссия зарабатывает на экспорте молока в РФ более 3 миллиардов долларов. Месяц спустя он сказал, что Минск с момента введения Москвой в 2014 году продовольственного эмбарго увеличил долю в поставках продовольствия в РФ до 15% с 1%, став крупнейшей перевалочной базой для санкционной продукции.

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