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Путин поручил разработать меры поддержки субъектов МСП для выхода на зарубежные рынки


 

МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для их выхода на зарубежные рынки, следует из опубликованных на сайте Кремля решений главы государства.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, акционерными обществами "Российский экспортный центр" и "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" разработать меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях выхода на зарубежные рынки, в том числе на внутренний рынок Евразийского экономического союза, и обеспечить реализацию таких мер", — говорится в решениях.

Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, руководители высших исполнительных органов государственной власти регионов, генеральный директор "Российского экспортного центра" Петр Фрадков, председатель правления "Корпорации МСП" Александр Браверман. Доклад необходимо представить до 1 мая, далее — ежегодно отчитываться.

 

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