Путин поручил подготовить пилотные проекты с использованием инфраструктурной ипотеки

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить реализацию пилотных проектов по развитию инфраструктуры, в том числе дорог, с использованием инфраструктурной ипотеки, следует из опубликованных на сайте Кремля решений главы государства.

"Правительству Российской Федерации... обеспечить реализацию пилотных проектов по развитию инфраструктуры, в том числе по строительству и ремонту автомобильных дорог, с привлечением частного капитала в рамках нового механизма – "инфраструктурной ипотеки", стимулирующего использование наилучших практик для повышения качества работ и снижения их стоимости", - говорится в решениях.

Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Доклад необходимо представить до 1 сентября.

Инфраструктурная ипотека – привлечение средств с рынка для финансирования инфраструктуры с последующим расчетом через определенное количество времени из бюджета, пояснял ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов.