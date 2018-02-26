Дворкович провел заседание рабочей группы по развитию экологически чистого транспорта

МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович провел первое заседание рабочей группы по стимулированию развития экологически чистого транспорта, сообщает кабмин РФ в понедельник.

"Участники заседания обсудили перспективы и основные барьеры распространения электромобилей и развития зарядной инфраструктуры для них в Российской Федерации, а также практический опыт в данном вопросе Московского региона и Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

По итогам обсуждения Дворкович подчеркнул необходимость дальнейшего развития всех видов экологичного транспорта и создания необходимых условий для этого, а также отметил важность наращивания собственных компетенций в этой сфере.