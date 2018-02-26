Aston Martin впервые с 2010 г получил прибыль до вычета налогов в размере 87 млн фунтов

ЛОНДОН, 26 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский производитель автомобилей премиум-класса Aston Martin в 2017 году впервые за восемь лет получил прибыль до вычета налогов в размере 87 миллионов фунтов против убытка в размере 163 миллионов фунтов годом ранее, следует из финансовой отчетности компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 48%, до 876 миллионов фунтов, показатель скорректированной EBITDA увеличился более чем в два раза, до 207 миллионов фунтов стерлингов. Левередж сократился до 2.1х с 3.8х.

Рост финансовых показателей был обеспечен в том числе продолжающимся спросом на купе Aston Martin DB11 и некоторые специальные модели, отмечает автопроизводитель. Наибольшим спросом британские автомобили пользовались в Северной Америке, Великобритании и Китае. Продажи в 2017 году выросли на 58% до 5,117 тысячи штук с 3,229 авто годом ранее.

Aston Martin — производитель престижных спортивных автомобилей в Великобритании был основан в 1913 году Лайонелом Мартином и Робертом Бэмфордом. Автомобили компании известны миру, благодаря съемкам в фильмах о британском шпионе Джеймсе Бонде. С 2007 года акционером компании является консорциум инвестфондов, включая кувейтский фонд Investment Dar и Adeem Investment and InvestIndustrial. В компании занято 2,755 тысячи сотрудников.