Китай проявил интерес к приватизации белорусских "Гомсельмаша" и "Атланта"

ПЕКИН, 27 фев /ПРАЙМ/. Китайский бизнес проявил заинтересованность принять участие в приватизации белорусских предприятий, в частности, "Гомсельмаша" (производитель сельхозтехники) и "Атланта" (производитель бытовой техники), сообщил посол Белоруссии в Китае Кирилл Рудый.

В 2017 году белорусское правительство сформировало пилотный перечень из 22 предприятий, в акционерный капитал которых Минск предложил войти китайским инвесторам. В частности, речь шла о возможности привлечения китайских инвесторов в "Горизонт", "Витязь" (специализируются на выпуске телевизионной и бытовой техники), БАТЭ (производство автокомпонентов), "Гомсельмаш". Минск был готов расстаться с госдолей в размере до 50% в зависимости от конкретного предприятия.

"Китайские компании сделали весьма конкретные предложения по покупке таких белорусских предприятий, как "Гомсельмаш", "Атлант", - рассказал Рудый в интервью РИА Новости.

Говоря о китайско-белорусских инвестиционных проектах, он напомнил, что в 2017 году в Белоруссии был запущен завод по производству легковых автомобилей Geely, к практической стадии перешло создание совместных предприятий "МАЗ-Зумлион", "МАЗ-Вэйчай". В первом полугодии 2018 года ожидается регистрация совместного производства роботов, добавил дипломат.

Он подчеркнул, что в области инвестиционного взаимодействия двух стран стоит ждать подвижки "не от централизованного обмена списками, а от движения снизу - взаимных визитов инвесторов и форумов". "Сегодня в Китае уже действует иной подход, когда "не бизнес слушает правительство, а правительство слушает бизнес", - пояснил Рудый.

При этом, по его словам, "объем инвестиций из Китая (в Белоруссию) следует объективно признать небольшим: за 2017 год - всего 275,5 миллиона долларов (на 6% больше показателя 2016 года), в том числе прямых - 113,6 миллиона долларов (на 13% больше)". "Причины малых объемов разные. Это и склонность белорусов самим привлекать для модернизации кредиты, а не пускать в акционерный капитал прямого инвестора. Это и сложность, и длительность процедуры оценки объекта инвестиций, принятия окончательного решения. Конечно, при котировке акций наших предприятий на международных биржах эти сложности можно было бы быстро преодолеть, увеличив объем инвестиций (тем более что спрос со стороны Китая есть)", - сказал белорусский посол.