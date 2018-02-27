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Фонд "Сколково": Бахрейну интересен опыт РФ по созданию "умных городов"


Компании / Индустрия

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Фонд "Сколково" готов поделиться своим опытом создания "умных городов" с Бахрейном и Казахстаном, рассказал в интервью РИА Новости председатель правления фонда Игорь Дроздов.

Он сообщил, что в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи встретился с послом Бахрейна.

"Бахрейн создает свой инновационный центр. Особый интерес проявляют к опыту " Сколково", который накоплен в технологиях так называемого "умного города"… Мы планируем съездить в Бахрейн в апреле, посмотреть их проект, а также рассчитываем на интерес со стороны Бахрейна к разработкам наших стартапов, которые могут быть востребованы. Детально встреча еще не прорабатывалась, мы лишь принципиально договорилась о нашей поездке в Бахрейн", - рассказал Дроздов.

Помимо Бахрейна, интерес к созданию "умных городов" проявил и Казахстан. "В Астане создается инновационный хаб. Им тоже интересен наш опыт, как мы строили инновационный центр, и мы готовы делиться опытом" - отметил он.

Фонд "Сколково" готов показать представителям зарубежных стран технологии своих компаний-резидентов. "Это видеонаблюдение (в частности, распознавание лиц), оно может использоваться не только в городе, но и в рамках биометрической идентификации в целом. Это и технологии в сфере энергоэффективности, в сфере "интернета вещей", - перечислил топ-менеджер фонда.

"Умный город" подразумевает внедрение информационных технологий и объектов интернета вещей (IoT) в городскую среду. По прогнозам аналитической фирмы International Data Corporation (IDC) мировые инвестиции в эту сферу вырастут за три года в 1,6 раза, с 80 миллиардов долларов в 2018 году до 135 миллиардов долларов в 2021 году.

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