Российские сельхозпроизводители примут участие в выставке в Техасе

ВАШИНГТОН, 27 фев /ПРАЙМ/. Российские сельхозпроизводители примут участие в крупнейшей животноводческой выставке, которая открывается во вторник в американском городе Хьюстон в штате Техас, сообщили РИА Новости в Ассоциации региональных сельхозтоваропроизводителей (АРСП),

Выставка "Houston Livestock Show and Rodeo", известная как Хьюстонское Родео, является одним из ключевых мировых событий среди профессионалов. Ежегодно на площадке Родео собирается свыше двух миллионов человек, как рядовых посетителей, так и представителей сельскохозяйственных кругов из различных регионов мира, которые используют возможности выставки для заключения новых договоров и расширения торгово-инвестиционных возможностей.

В этом году российская Ассоциация региональных сельхозтоваропроизводителей (АРСП) по приглашению департамента сельского хозяйства штата Техас и при поддержке генерального консульства России в Хьюстоне получила возможность принять участие в мероприятиях международной недели Родео с 27 февраля по 6 марта.

"Павильон АРСП станет первым в истории этой выставки стендом, рассказывающим об отечественных сельскохозпроизводителях. Программа участия АРСП в выставке заключается в презентации информационных материалов о российской сельскохозяйственной деятельности, самобытной продукции региональных ремесленников, культурных особенностей регионов России и их обширном ярмарочно-выставочном потенциале", - отмечается в сообщении российской ассоциации.

АРСП – представляет собой объединение, ориентированное на поддержку сельхозпроизводителей регионов России, в первую очередь малых форм хозяйствования, а также популяризацию их продукции на отечественных рынках, в странах ближнего и дальнего зарубежья.