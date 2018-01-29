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Суд признал долг сына Черномырдина перед "Северсталью" в 17,7 млрд руб


МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве Виталия Черномырдина, сына бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, признал обоснованными предъявленные к нему три требования металлургической компании "Северсталь" CHMF в общем размере около 17,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд включил данную задолженность в реестр требований кредиторов Черномырдина-младшего. Как пояснил представитель "Северстали" в суде, Черномырдин выступил поручителем компании "Металл-групп" по кредитным договорам, заключенным ею с Газпромбанком. Заемщик обязательства не исполнил, "Северсталь" выкупила права требования по кредитам как к заемщику, так и к поручителям, отметил представитель металлургической компании.

Арбитраж Москвы в сентябре прошлого года по заявлению ВТБ ввел в отношении Виталия Черномырдина процедуру реструктуризации долгов. Суд включил задолженность перед банком в размере более 304 миллионов рублей в реестр требований кредиторов. Позже в реестр были включены требования еще нескольких кредиторов на сумму около 2,5 миллиарда рублей.

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