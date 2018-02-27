"Шереметьево" предоставило ФАС полный доступ к документации для проверки

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Международный аэропорт "Шереметьево" предоставил ФАС полный доступ к документации и готов наказать своих сотрудников, если подтвердится препятствование проверке, сообщила воздушная гавань.

Ранее во вторник антимонопольная служба сообщила, что проводит проверку по признакам антиконкурентного соглашения при перевозках грузов в "Шереметьево", при этом сам аэропорт и компания "Москва Карго" препятствуют ее проведению, не предоставляя доступ к нужной информации.

"Международный аэропорт Шереметьево" и ООО "Москва Карго" предоставили полный доступ к документации и информационным ресурсам проверяющим сотрудникам ФАС. Администрация аэропорта проводит проверку возможных фактов, приведших к затруднению в работе антимонопольного органа. В случае подтверждения фактов к сотрудникам будут применены меры соответствующего воздействия", - говорится в сообщении.

В антимонопольном ведомстве подтвердили получение доступа к документам. "Шереметьево" предоставило доступ ФАС. Однако факта уже совершенного правонарушения это не отменяет", - отметила служба.