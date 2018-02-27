Минтранс РФ уточнил новый приказ о тарифах для российских и зарубежных авиакомпаний

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Минтранс РФ уточнил содержание нового приказа о тарифах на аэропортовое обслуживание для российских и иностранных авиакомпаний, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее там рассказали, что основная задача разрабатываемых изменений – унифицировать правила формирования и взимания сборов.

"Минтрансом России разработан проект приказа, который уточняет правила формирования и взимания сборов, а именно определяет состав операций, входящих в ту или иную услугу по обслуживанию авиакомпаний", - сообщили в министерстве.

При этом проект документа не касается размеров сборов и ставок.

"Отметим, что в обсуждении проекта принимала участие Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА). Напомним, что приказ № 125, утвержденный в 2000 году Федеральной службой воздушного транспорта, в настоящее время нуждается в переутверждении, в связи с чем уполномоченный на это орган - Минтранс России - начал разработку нового приказа, унифицирующего правила формирования и взимания сборов для всех перевозчиков", - добавили там же.