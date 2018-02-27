ФАС потребовала от "Шереметьево" электронную переписку ряда его сотрудников

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от международного аэропорта "Шереметьево" электронную переписку ряда его сотрудников, сообщила служба.

"Осмотр в "Шереметьево" завершен. ФАС вручила аэропорту требование о представлении электронной переписки ряда сотрудников "Шереметьево" и одной из подконтрольных аэропорту компаний в полном объёме. Эта переписка расположена на серверах компании. ФАС надеется на взаимодействие с "Шереметьево" при проведении расследования", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник антимонопольная служба сообщила, что проводит проверку по признакам антиконкурентного соглашения при перевозках грузов в "Шереметьево", при этом сам аэропорт и компания "Москва Карго" препятствуют ее проведению, не предоставляя доступ к нужной информации.

Позже аэропорт сообщил, что предоставил ФАС полный доступ к документации и готов наказать своих сотрудников, если подтвердится препятствование проверке. В антимонопольном ведомстве подтвердили получение доступа к документам.