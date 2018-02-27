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Белоруссия заложила в программу бюджета на 2018-2020 годы рост ВВП на 1,2-2% в год


МИНСК, 27 фев /ПРАЙМ/. Правительство Белоруссии утвердило среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2018-2020 годы, которой предусмотрен ежегодный прирост ВВП страны в размере 1,2-2%, сообщается во вторник на Национальном правовом интернет-портале республики.

Бюджет республики формируется исходя из консервативного прогноза развития экономики страны на соответствующий год.

Так, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о задачах социально-экономического развития страны на 2018 год, которым прогнозируется, что валовой внутренний продукт в этом году вырастет на 3,5%. Между тем в бюджет на текущий год закладывалась оценка роста ВВП в 2018 году на 1,2%.

"Программой заложены... темпы роста ВВП на уровне 101,2% в 2018 году, 101,4% в 2019 году и 102% в 2020 году", - говорится в сообщении.

Программой предусмотрена динамика снижения ставки рефинансирования до 9,5% на конец 2019 года и 9% на конец 2020 года (сейчас 10,5%).

Документ ставит задачу ограничения расходов республиканского бюджета в целях формирования профицита для погашения части государственного долга, а также исполнения не менее 25% обязательств по погашению государственного долга в соответствующем финансовом году за счет недолговых источников.

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