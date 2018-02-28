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СФ обсудит повышение МРОТ и дачную амнистию и заслушает главу Минкомсвязи


МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит законы о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая и об организации работы притравочных станций в плане тренировок охотничьих собак, продлит дачную амнистию и заслушает главу Минкомсвязи России.

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров в рамках "правительственного часа" расскажет сенаторам о развитии сферы связи и информационных технологий в условиях формирования цифровой экономики.

Парламентариям предстоит также рассмотреть президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 мая до уровня прожиточного минимума - 11.163 рубля в месяц. Реализация документа коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Кроме того, сенаторы обсудят закон о запрете контактной притравки собак в редакции, выработанной в созданной двумя палатами согласительной комиссии. Теперь на так называемых "испытательно-тренировочных станциях" возможна будет только бесконтактная подготовка собак, то есть при установке соответствующих оградительных конструкций, которые должны не только исключать жестокое обращение с животными, но и в принципе нанесение им какого-либо физического вреда.

Сенаторы также рассмотрят закон о продлении "дачной амнистии" в отношении объектов индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года и закон о создании фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса.

Глава комиссии СФ по защите суверенитета Андрей Климов расскажет коллегам о работе комиссии над ежегодным докладом о попытках вмешательства извне во внутриполитические процессы России, в том числе перед президентскими выборами.

Пройдет также "Час субъекта РФ" с участием главы Мордовии Владимира Волкова и председателя республиканского парламента Владимира Чибиркина.

В рамках рубрики "Время эксперта" перед сенаторами выступит президент Академии наук Александр Сергеев.

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