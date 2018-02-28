Чистая прибыль ЕБРР в 2017 упала на 22%

ЛОНДОН, 28 фев ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2017 году сократил чистую прибыль на 22% до 772 миллионов евро, говорится в сообщении финансового института.

Основной причиной снижения прибыли называет сокращение доходов, полученных от инвестиций в основной капитал проектов в странах присутствия банка. В 2017 году этот показатель упал до 332 миллионов евро против 423 миллионов в 2016 году.

При этом ЕБРР нарастил финансирование проектов до 9,7 миллиарда евро против 9,4 миллиарда в 2016 году. Количество проектов, в которые были сделаны инвестиции, увеличились до 412 против 378 годом ранее.

Чистый процентный доход банка сократился до 754 миллионов евро с 774 миллионов в 2016 году. Доля просроченных кредитов (NPL) в портфеле ЕБРР сократилась до 3,9% с 5,5% годом ранее.

Акционеры ЕБРР в июле 2014 года приняли решение заморозить инвестиции в новые проекты в РФ из-за осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы. Россия решение о такой заморозке считает неправомерным и вредным для самой организации. В октябре 2017 года объем портфеля инвестиций ЕБРР в российские активы, по данным банка, составлял 3,5 миллиарда евро.