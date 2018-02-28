FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль ЕБРР в 2017 упала на 22%


Мировая экономика
  • Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    © flickr.com, European Bank for Reconstruction and Development

ЛОНДОН, 28 фев ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2017 году сократил чистую прибыль на 22% до 772 миллионов евро, говорится в сообщении финансового института.

Основной причиной снижения прибыли называет сокращение доходов, полученных от инвестиций в основной капитал проектов в странах присутствия банка. В 2017 году этот показатель упал до 332 миллионов евро против 423 миллионов в 2016 году.

При этом ЕБРР нарастил финансирование проектов до 9,7 миллиарда евро против 9,4 миллиарда в 2016 году. Количество проектов, в которые были сделаны инвестиции, увеличились до 412 против 378 годом ранее.

Чистый процентный доход банка сократился до 754 миллионов евро с 774 миллионов в 2016 году. Доля просроченных кредитов (NPL) в портфеле ЕБРР сократилась до 3,9% с 5,5% годом ранее.

Акционеры ЕБРР в июле 2014 года приняли решение заморозить инвестиции в новые проекты в РФ из-за осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы. Россия решение о такой заморозке считает неправомерным и вредным для самой организации. В октябре 2017 года объем портфеля инвестиций ЕБРР в российские активы, по данным банка, составлял 3,5 миллиарда евро.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ