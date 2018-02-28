Акимов: Существующая система образования в ближайшие 10 лет окончательно уйдет в прошлое

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Существующая система образования в ближайшее десятилетие окончательно уйдет в прошлое, процесс обучения будет индивидуализирован, а школы и вузы должны будут ответить на вызов цифровизации, считает первый замглавы аппарата правительства РФ Максим Акимов.

Власти РФ реализуют масштабную программу развития цифровой экономики, которая призвана изменить все сферы привычной для нас жизни – от образования до платежных систем. Программа включает ряд "сквозных" направлений, в их числе - нормативное регулирование, человеческий капитал, технологии, кибербезопасность и инфраструктура.

"Блокчейн и искусственный интеллект это, скорее, прикладные решения, которые позволят трансформировать образование. Уверен, что существующая система образования в ближайшее десятилетие окончательно уйдет в прошлое. Процесс обучения будет индивидуализирован на протяжении всей жизни человека. Школы и вузы должны будут ответить на вызов цифровизации, применяя современные цифровые образовательные технологии и проводя внутренний реинжиниринг процессов", - сказал он в интервью РИА Новости.

Однако, по его мнению, есть и другая важная задача — научить людей "правильно" жить в цифровой экономике. "Люди должны понимать риски и возможности цифрового мира. Для этого в рамках программы "Цифровая экономика" запланирована реализация комплекса мероприятий по повышению цифровой грамотности населения", - отметил Акимов.

В настоящее время речь о двух проектах. Первый – план мероприятий, обеспечивающий подготовку кадров для цифровой экономики. Эту работу будут вести Минэкономразвития и Минобрнауки с участием заинтересованных организаций. "Все согласования по нему уже завершены, и мы готовы утвердить его на правительственной комиссии по использованию информационных технологий", - сказал он.

Второй – это приоритетный проект "Цифровая школа", который как раз обеспечивает внедрение современных технологий в образовательный процесс. Проект находится в высокой степени готовности.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru после 11.00.