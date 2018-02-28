Индекс деловой активности в промышленности Китая в феврале замедлился до 50,3 пункта

ПЕКИН, 28 фев - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале вновь замедлился — до 50,3 пункта, оказавшись хуже ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

Аналитики прогнозировали замедление индекса до 51,1 пункта с 51,3 в январе.

Госстатбюро отмечает, что, несмотря замедление индекса, которое вызвано обычной сезонной волатильностью после новогодних праздников по лунному календарю, индекс деловой активности по-прежнему демонстрирует рост.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.