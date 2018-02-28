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Роспотребнадзор забраковал 2017 более 6 т хлебобулочной продукции


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор забраковал более 6 тысяч килограммов хлеба и хлебобулочной продукции в 2017 году, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"За 2017 год забракованы 1.330 партий хлебобулочных изделий общим объемом более 6 тысяч килограммов. Основными причинами забраковки хлеба и хлебобулочных изделий являлись неудовлетворительные результаты органолептических и микробиологических исследований, в том числе наличие "картофельной болезни" хлеба, повышенная влажность, непропеченный мякиш и прочее", - говорится в сообщении.

В 2017 году Роспотребнадзор исследовал более 75 тысяч проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям: по содержанию загрязнителей химической природы, таких как токсичные элементы, пестициды, микотоксины (токсичные продукты жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов).

Удельный вес проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 0,14%. Что касается удельного веса проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) - он составил 2,2%. По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое), за 2017 год не соответствовали нормативным требованиям 2,3% исследуемых проб.

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