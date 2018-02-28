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МОК восстановил членство России в организации


МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Международный олимпийский комитет (МОК) признал допинг-пробы российских спортсменов, которые были взяты в ходе Олимпийских игр в Пхенчхане, чистыми, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. После этого автоматически было восстановлено членство ОКР в комитете. 

"Сегодня мы получили письмо из МОК по поводу восстановления статуса. Оно достаточно короткое. Восстановление было связано с окончанием допинг-тестов. В письме написано, что все тесты были чистыми. Автоматически решение о восстановлении вступает в силу", — сказал Жуков.

Исполком МОК 5 декабря 2017 года на время приостановил членство ОКР в организации. Тогда МОК допустил российских атлетов на Олимпийские игры в Пхенчхане в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR) , где они выступали под олимпийским флагом.

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