МЭР и Минпромторг РФ не поддержали проект о запрете возвратов продуктов

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Минэкономразвития и Минпромторг не поддержали законопроект о запрете возвратов в РФ ритейлерами продуктов поставщикам, который был внесен в Госдуму российскими парламентариями, следует из писем министерств, копии которых имеются в распоряжении РИА Новости.

В середине января в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий возврат поставщикам продуктов, которые не были проданы торговыми сетями за определенный срок. Сейчас торговые сети и поставщики могут заключать договоры, предусматривающие возможность возврата продуктов, если это выгодно обеим сторонам - но законом запрещено навязывать включение условия о возврате.

В письме Минэкономразвития за подписью замминистра Олега Фомичева указывается, что в пояснительной записке не представлено достаточно информации, характеризующей системность проблемы возвратов по всем категориям продовольственных товаров, а не только по хлебобулочным изделиям и мясной продукции.

"При этом предлагаемый запрет возврата товаров распространяется на все товары, поставляемые в торговые сети", - отмечается в документе. Министерство считает, что перед принятием решения по вопросу запрета возвратов необходимо дополнительно проанализировать ситуацию с возвратами товаров в разрезе конкретных категорий, "уделив особое внимание тем, по которым вопрос стоит наиболее остро".

По мнению МЭР, следует также проработать возможность решения вопроса возвратов продуктов участниками рынка на основе договорных отношений или посредством саморегулирования. Это позволит учесть баланс интересов всех участников рынка, а также обеспечит стабильность и предсказуемость нормативного регулирования.

"Учитывая изложенное, считаем преждевременным установление законодательного запрета возврата торговыми сетями продовольственных товаров, в связи с чем указанный законопроект в представленной редакции не поддерживается", - заключается в письме.

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Минэкономразвития напоминает, что участники рынка (сети и поставщики) уже начали самостоятельно отказываться от практики возвратов. Введение же императивного запрета на возврат всех продуктов может привести к негативным последствиям, в том числе - для поставщиков.

"Во избежание потерь при возврате торговые сети пересмотрят договорную политику с поставщиками, что может, в частности, привести к сокращению ассортимента (переход на ограниченное количество стандартных товаров), снижению объемов заказа, к дроблению партий (увеличение количества завозов товара и, соответственно, увеличение транзакционных издержек поставщика)", - приводит пример министерство.

При этом, продолжается в письме, дополнительные издержки, обусловленные запретом, в итоге могут сказаться на конечной цене товара для потребителя. "Также будет существенно затруднен вывод поставщиками на рынок новых товаров, так как для торговых сетей значительно вырастут риски издержек, связанных с возвратом непроданных товаров, в связи с тем, что покупателям они не знакомы", - добавляется в письме.

ДОКУМЕНТ ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ

В свою очередь в письме Минпромторга говорится, что концепция законопроекта в представленной редакции - предполагающая безусловный запрет заключения договоров, содержащих условие о возврате непроданных продуктов поставщику - министерством не поддерживается.

Минпромторг также напоминает, что в конце января в министерстве прошло совещание с участием представителей федеральных ведомств, торговых организаций и ассоциаций поставщиков и производителей товаров. На совещании, в частности, обсуждались вопросы взаимодействия участников рынка по вопросам возврата товаров.

"Большинство участников указывали на необходимость серьезной доработки законопроекта, так как настоящая редакция не учитывает всех нюансов и специфики отношений между поставщиками и торговыми сетями", - указывается в письме. Кроме того, Минпромторг инициировал обсуждение проекта закона на уровне регионов для выяснения возможных негативных последствий от введения запрета и необходимости его введения в целом.

"Таким образом, вывод в проекте официального отзыва следует изложить в следующей редакции: "С учетом изложенного законопроект нуждается в доработке и в представленной редакции правительством РФ не поддерживается", - заключается в документе.