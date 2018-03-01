РЖД возобновляют курсирование "Сапсанов" между Петербургом и Нижним Новгородом

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. РЖД с четверга возобновляют курсирование высокоскоростных поездов "Сапсан" между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом с остановкой в Москве, сообщила компания.

"Сапсаны" уже ходили между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. Однако с июня 2015 года РЖД сконцентрировали все эти поезда на маршруте Москва - Санкт-Петербург. Там компания отмечала большой рост пассажиропотока и, помимо десятивагонных составов, запустила двадцативагонные. Скоростные перевозки между Москвой и Нижним Новгородом осуществляли поезда "Ласточка" и "Стриж".

"По многочисленным просьбам пассажиров ОАО "РЖД" возобновляет курсирование поездов "Сапсан", на маршруте Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород. Первый рейс между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом поезд "Сапсан" сделает 1 марта 2018 года", - говорится в сообщении РЖД.

"Сапсан" будет ходить на этом маршруте ежедневно. Поезд № 771 отправлением из Санкт-Петербурга в 17:00 будет прибывать в Нижний Новгород в 0:59 с остановкой в Москве на Курском вокзале в 20:54-21:08. Время в пути - 7 часов 59 минут.

"Сапсан" № 757 будет отправляться из Нижнего Новгорода в 5:09 и прибывать в Санкт-Петербург в 13:20 также с остановкой на столичном Курском вокзале в 9:03-9:18. Время в пути составит 8 часов 11 минут.

БОЛЬШЕ САПСАНОВ

РЖД в настоящее время эксплуатируют 16 составов "Сапсанов", выпущенных немецким концерном Siemens в Германии.

Представитель РЖД в декабре 2016 года сообщал РИА Новости, что компания рассматривает возможность закупки до восьми новых поездов "Сапсан" и изучает вопрос, где они будут выпущены: в Германии или на "Уральских локомотивах" (совместное предприятие Siemens и российской группы "Синары" Дмитрия Пумпянского). Увеличение спроса пассажиров на перевозку "Сапсанами" ведет к тому, что возникает необходимость увеличения подвижного состава, пояснял собеседник агентства.

Осенью 2017 года первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин говорил, что РЖД обсуждают закупку одиннадцати поездов "Сапсан". Актуальные планы РЖД по закупке "Сапсанов" составляют 11 поездов и 27 дополнительных вагонов. Мишарин сообщал в феврале, что РЖД рассчитывают подписать контракт на их закупку в первом полугодии 2018 года.