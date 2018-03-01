Россияне в морозы предпочитают покупать пельмени вместо мороженого

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Предпочтения россиян в зимние месяцы сменились с мороженого на семейную замороженную продукцию – пельмени, вареники, сообщил РИА Новости гендиректор "Союза мороженщиков России" Геннадий Яшин.

Уже несколько дней в Центральной России держатся очень низкие температуры – на 7-12 градусов ниже нормы, так в Подмосковье ночью с 27 на 28 февраля было зафиксировано 27,9 градуса ниже ноля по Цельсию, а Москве на ВДНХ было зафиксировано минус 19,9 градуса.

"Конечно, покупать стали меньше, но это компенсируется семейной продукцией: пельмени, замороженное мясо, птица, овощи", - рассказал Яшин.

В целом, по его словам, "продажи мороженого незначительно изменились по сравнению с прошлой зимой".

При этом он подчеркнул, что по сравнению с летним периодом объем продаж мороженого текущей зимой сократился в 3-4 раза.