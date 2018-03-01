Совгавань в Хабаровском крае может получить режим Свободного порта

ХАБАРОВСК, 1 мар /ПРАЙМ/. Минвостокразвития России разработало законопроект о включении в действие режима Свободного порта Советской Гавани Хабаровского края, заявил заместитель министра Александр Крутиков на заседании общественного совета при ведомстве.

"В ближайшее время в правительстве будет рассмотрен законопроект о распространении режима Свободного порта Владивосток на Советскую Гавань в Хабаровском крае. Это экономически важный узел для Дальнего Востока. К сожалению, он пока без преференциального режима", – отметил Крутиков, слова которого в четверг приводятся в сообщении министерства.

По его словам, расширение режимов Свободного порта и территории опережающего развития (ТОР) – пример того, как будут поддерживаться инвестиционные проекты на Дальнем Востоке.

"Там, где инвестор начинает реализовывать свой проект, мы ему обязательно дадим нужный преференциальный режим. Нужен ТОР, мы распространим ТОР: расширим границы, создадим новый. Если у нас концентрируется в одном месте много проектов, мы распространим на эту территорию Свободный порт. В прошлом году было принято правительством 10 решений о расширении ТОРов под новые проекты. Такой принцип будет и в дальнейшем реализовываться", – подчеркнул Крутиков.

Отмечается, что в настоящее время в режим Свободного порта входит 21 муниципальный район Приморского края, Камчатки, Хабаровского края, Сахалинской области, Чукотки. В Хабаровском крае режим Свободного порта распространен на Ванинский муниципальный район. В 2017 году в границы Свободного порта был включен Углегорский городской округ Сахалинской области.

Количество инвесторов, получивших статус резидента Свободного порта Владивосток, в 2017 году увеличилось со 116 до 483 с объемом частных инвестиций 384 миллиарда рублей и созданием 38 тысяч новых рабочих мест.