Промышленный PMI в КНР в феврале по версии Caixin незначительно ускорился

ПЕКИН, 1 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале незначительно ускорился по сравнению с январем, свидетельствуют данные независимого исследования делового издания Caixin.

Промышленный PMI в феврале, по версии издания, ускорился на 0,1 пункта, остановившись на отметке в 51,6 пункта, и стал лучшим показателем с августа прошлого года.

"Такие показатели свидетельствуют, что компании активно готовятся к началу работы в марте (после новогодних каникул – ред.). В настоящий момент можно сказать, что устойчивость китайской экономики будет сохраняться", — считает директор по макроэкономическому анализу CEBM Group Чжун Чжэншэн.

Данные Caixin основаны на опросе более чем 500 заводов по всей стране и внимательно отслеживаются инвесторами, так как этот показатель является одним из первых индикаторов состояния китайской экономики. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Ранее в среду государственное статистическое бюро публиковало официальный показатель. По данным властей, PMI в промышленном секторе экономики Китая в феврале замедлился — до 50,3 пункта, оказавшись ниже ожиданий экспертов.

Аналитики прогнозировали замедление индекса до 51,1 пункта с 51,3 в январе. По мнению статистического ведомства, несмотря замедление индекса, которое вызвано обычной сезонной волатильностью после новогодних праздников по лунному календарю, индекс деловой активности по-прежнему демонстрирует рост.