РЖД возобновили "Сапсаны" между Петербургом и Нижним Новгородом к ЧМ, но сохранят и после

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. РЖД возобновили курсирование поезда "Сапсан" между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в РФ летом 2018 года, но сохранят его и после этого, сообщил директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов.

РЖД с четверга возобновили курсирование высокоскоростных поездов "Сапсан" между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом с остановкой в Москве.

"РЖД в преддверии Чемпионата мира по футболу возобновляет движение высокоскоростного поезда "Сапсан" на участке Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород. Это для нас знаковое событие", - сообщил Пегов на брифинге в четверг, посвященном первому рейсу поезда.

Он напомнил, что всего у РЖД 16 поездов "Сапсан", четыре из них возможно эксплуатировать на таком большом плече. "Потому что у нас в это плечо входят участки как постоянного, так и переменного тока", - пояснил он.

На вопрос, не будут ли "Сапсаны" между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом отменены после ЧМ по футболу, Пегов ответил отрицательно: "Нет".

"Сапсаны" уже ходили между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. Однако с июня 2015 года РЖД сконцентрировали все эти поезда на маршруте Москва — Санкт-Петербург. Там компания отмечала большой рост пассажиропотока и, помимо десятивагонных составов, запустила двадцативагонные.