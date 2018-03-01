Кудрин ожидает, что состав правительства РФ существенно обновится

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. МОСКВА, 1 мар - РИА Новости/Прайм. Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что с учетом прорывных задач, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, состав нового кабинета министров существенно обновится.

"Он (президент - ред.) неоднократно в своем выступлении называл необходимость прорывных реформ, дерзостных подходов. Тогда можно ожидать, что новый состав правительства будет существенно отличаться от предыдущего", - сказал Кудрин.