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"Ласточки" и "Стрижи" продолжат курсировать между Москвой и Нижним Новгородом - РЖД


МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. РЖД сохранят курсирование поездов "Ласточка" и "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом после запуска "Сапсана", сообщил директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

РЖД с четверга возобновили курсирование высокоскоростных поездов "Сапсан" между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом с остановкой в Москве. "Сапсаны" уже ходили между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. Однако с июня 2015 года РЖД сконцентрировали все эти поезда на маршруте Москва — Санкт-Петербург. Там компания отмечала большой рост пассажиропотока и, помимо десятивагонных составов, запустила двадцативагонные.

"Конечно (останутся "Стрижи" и "Ласточки" - ред.) Мы, в том числе, принимая это решение, исходили из того, что мы наблюдаем практически 15-процентный рост пассажиров высокоскоростных поездов - "Стрижей" и "Ласточек" - на этом участке (между Москвой и Нижним Новгородом - ред.)", - сообщил Пегов на брифинге в четверг, посвященном первому рейсу поезда.

По его словам, в определенные дни скоростные поезда не могли вместить всех желающих уехать. "Поэтому добавление этого количества мест (запуск "Сапсана" - ред.), почти тысяча мест в сутки, это существенное подспорье для этого участка Москва - Нижний Новгород", - пояснил он.

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